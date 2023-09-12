Посланник Папы римского по Украине едет на переговоры в Китай

Главная цель визита кардинала Маттео Дзуппи в Пекин - помочь вернуть украинских детей, вывезенных в Россию.

Посланник Папы римского по вопросам мирного урегулирования ситуации в Украине отправится с визитом в Китай.

РЕКЛАМА

Ватикан заявил во вторник о том, что кардинал Маттео Дзуппи пробудет в Пекине три дня - со среды по пятницу. Как сообщают СМИ, он встретится там с высокопоставленными китайскими чиновниками.

"Этот визит - ещё один этап миссии Папы по поддержке гуманитарных инициатив и поиска решений, которые могут привести установлению справедливого мира", — говорится в кратком заявлении Канцелярии Святого Престола.

Подчёркивается, что главная цель визита посланника понтифика в Китай - помочь вернуть украинских детей, вывезенных в Россию.

В июле 67-летний Дзуппи приезжал в Вашингтон, где встречался с президентом США Джо Байденом.

А до того - проводил переговоры в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кардинал также бывал и в Москве этим летом, где общался с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Ранее на её арест, а также арест президента РФ Владимира Путина, выдал ордер Международный уголовный суд. Он подозревает их в незаконной депортации украинских детей в Россию.