Какова численность войск РФ на территории Украины?

По оценкам минобороны Великобритании, что российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников к концу года. ISW полагает, что непопулярной мобилизации не будет до выборов 2024 года.

Более четверти миллиона россиян добровольно присоединились к вооруженным силам за последние месяцы, заявил президент России Владимир Путин во вторник. Он утверждает, что 1000-1500 россиян подписывают добровольные контракты о вступлении в армию каждый день.

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Как много российских войск сейчас находятся в Украине?

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские военные сосредоточили на оккупированной Украине более 420 тысяч военнослужащих. Сюда не входят Росгвардия и другие подразделения и структуры; таким образом, это число не полностью отражает общую численность сил России, участвовавших в войне на Украине.

11 сентября военные должностные лица Украины и Великобритании сообщили, что россиян может прибыть еще больше.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников к концу 2023 года.

Ранее аналитический центр ISW подсчитал, что в это число, вероятно, входит множество добровольцев, которые уже воюют в Украине и которые были вынуждены подписать контракты с минобороны России к 1 июля 2023 года.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что в преддверии президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.