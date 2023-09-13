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Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Ким Чен Ын и Владимир Путин. 2019 год
Ким Чен Ын и Владимир Путин. 2019 год Авторское право ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP or licensors
By Euronews
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Северокорейский лидер прибыл на место встречи с российским президентом на поезде

Встреча двух лидеров проходит в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где ведется сборка новой ракеты "Ангара". Как сообщается, Ким Чен Ын прибыл на вокзал космодрома Восточный на поезде, где его и встретил российский президент.

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После осмотра космодрома на его площадке пройдут российско-корейские переговоры на высшем уровне, в них также примет участие министр обороны России Сергей Шойгу.

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