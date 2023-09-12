By Euronews

Запад обеспокоен визитом лидера КНДР в Россиию. США считают, что Ким и Путин намерены обсудить поставки северокорейских боеприпасов для российской армии, воюющей против Украины.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с военными чиновниками прибыл в Россию на своем личном поезде. Ожидается, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, который находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Когда именно состоится эта встреча пока неизвестно.

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Предположительно поезд Ким Чен Ына AP/telegram channel Primamedia.ru

Поездка вызвала обеспокоенность Запада. США считают, что Ким и Путин намерены обсудить поставки северокорейских боеприпасов для российской армии, воюющей против Украины.

В Кремле заявили, что на переговорах будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в регионе, международные дела. Считается, что визит Кима в Россию является его первой зарубежной поездкой после пандемии COVID-19.