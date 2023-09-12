Ким Чен Ына встретили на станции Хасан в Приморском крае

Переговоры северокорейского лидера с Путиным состоятся "на днях". По данным разведки США, стороны обсуждают поставки оружия и технологий.

Министр природных ресурсов РФ Александр Козлов встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Глава российского ведомства занимает также должность председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР.

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Северокорейский лидер приехал в Россию с официальным визитом на бронепоезде из Пхеньяна.

В Кремле заявили, что встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится на днях. В переговорах примет участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По данным разведки США, стороны ведут переговоры о поставке вооружений и сырья для оборонной промышленности из КНДР в Россию для нападений на Украину. США и их союзники также обеспокоены, что Северная Корея стремится получить от России технологии, способные усовершенствовать ее потенциал спутниковых технологий и атомных подводных лодок.

Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в Восточном экономическом форуме. Отвечая на вопрос, изменят ли что-то поставки самолетов F-16 Украине, Путин заявил:

"Поменяло это что-то или нет? Англичане уже давно поставляют снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Вот они собираются F-16 поставлять. Меняет это? Нет. Это просто затягивает конфликт".