СМИ: Ким Чен Ын едет на встречу с Путиным

By Euronews

По данным южнокрейских СМИ, личный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына в воскресенье покинул Пхеньян. Предполагается, что лидер Северной Кореи направляется в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направляется в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают южнокорейские СМИ.

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По данным газеты Chosun Ilbo, личный поезд Ким Чен Ына, скорее всего, покинул столицу Пхеньян в воскресенье вечером.

Возможным местом переговоров называют Владивосток, куда глава российского государства прибыл для участия в Восточном экономическом форуме.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких контактов в рамках форума не запланировано.

США ранее заявляли, что готовящаяся встреча будет посвящена поставкам боеприпасов в Москву для войны против Украины. В обмен на это Ким Чен Ын мог бы обратиться за столь необходимой энергетической и продовольственной помощью.

Последний заграничный визит северокорейского лидера состоялся в 2019 году. Тогда он прибыл Владивосток.