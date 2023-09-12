Судьи против Нетаньяху: БАГАЦ рассматривает иски против поправки, ограничивающей его полномочия

Члены Верховного суда Израиля оказались в беспрецедентной ситуации: им предстоит решить, соглашаться ли на ограничение собственных полномочий или нет. Заседание уже привело к очередному обострению кризиса вокруг судебной реформы.

Тысячи противников израильского премьера Биньямина Нетаньяху собрались у здания Верховного суда накануне исторического заседания.

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Во вторник утром БАГАЦ приступил к слушанию исков с требованием заблокировать положения судебной реформы.

Впервые в истории страны вся коллегия из 15 судей будет рассматривать апелляции правозащитных групп и частных лиц против первой важной части реформы, которую правительство провело через парламент в июле.

Митинг у здания БАГАЦа в поддержку судей продолжился утром во вторник.

Тогда была принята поправка, ограничивающая"илат ха-свирут" (עילת הסבירות) или "принцип неприемлемости", который позволял судьям ветировать решения кабмина.

В прошлом этот правовой стандарт использовался для отмены решений, которые судьи считали необоснованными, "лишёнными здравого смысла" или сопутствующими коррупции.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин заявил, что суд "не имеет никаких полномочий" для пересмотра законов, принятых Кнессетом.

Акции израильтян против судебной реформы продолжаются уже 9 месяцев.