32-неделя протестов против судебной реформы в Израиле

В Тель-Авиве тысячи людей приняли участие в демонстрации возле председателя Кнессета, в Иерусалиме сотни манифестантов собрались рядом с резиденцией президента. Демонстрации прошли по всему Израилю.

Коалиционное правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформы необходимы, чтобы сбалансировать отношения между выборными должностными лицами и судебной властью. Новый закон ограничивает судебный пересмотр Верховным судом Израиля некоторых решений правительства, и критики видят в этом угрозу демократии.