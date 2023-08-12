Израильтяне готовы эмигрировать в Европу, но опасаются ультраправых

Несогласие значительной части населения Израиля с проводимой властями политикой, к примеру, с судебной реформой, заставляет многих задуматься об отъезде - в частности, в Германию. Насколько это безопасный вариант, учитывая подъем там ультраправых? Об этом - наш репортаж.

Израильский писатель Томер Дотан-Дрейфус - один из растущего числа израильтян, выбирающих своим домом Германию. Он уехал в 2011 году из-за несогласия с политикой израильского премьера Нетаньяху. Сегодня, по словам Томера, долголетие Нетаньяху во власти и предложенные им судебные реформы, вызвавшие массовые протесты, заставляют многих израильтян задуматься, где им жить. "Ко мне обратилось множество людей - из круга друзей, семьи, а также незнакомцы; я постоянно получаю массу сообщений с просьбой о рекомендациях, касающихся отъезда из Израиля в Германию", - рассказал он в интервью нашему каналу.

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О всплеске интереса к переезду из Израиля говорят и компании, занимающиеся вопросами гражданства за рубежом.

Йоав Штерн, Йоав Штерн, управляющий группой Stern EU, уточняет: "Германия считается очень стабильной европейской страной, весь мир знает, что такое Германия. Многие, очень многие евреи приехали в Израиль из Германии. Сегодня их потомки просят о возвращении".

По официальным данным, в прошлом году почти 3,7 тысяч израильтян получили немецкое гражданство. А всего в Германии осело более 14 тысяч человек с израильскими паспортами.

Однако их жизнь в Германии не безоблачна.Кристина Йовановски, наш корреспондент в Берлине, приводит данные полиции: в одном из кварталов в августе напали на израильского туриста, который говорил по телефону на иврите. "По признанию властей, они рассматривают возможный антисемитский мотив. Это происходит на рекордно высоких результатов в опросах для ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (Alternative fur Deutschland), или AfD", - комментирует Кристина.

В прошлом один из политиков AfD жаловался на берлинский мемориал Холокоста, назвав его "памятником позора". По данным опросов, эта партия является второй по популярности в стране. В июне она впервые победила на выборах в одном из округов. Лоренц Блюменталер из Фонда Амадеу Антонио изучет динамику развития ультраправых. По его оценке, у AfD - очень хорошие перспективы на европейских выборах.

"Я думаю, что если они смогут мобилизовать своих сторонников, то получат там много мест, - считает эксперт. - Именно этого я и опасаюсь, ведь это означает непосредственную угрозу, а не что-то отдаленное".

С ним согласен и Томер Дотан-Дрейфус. Его бабушки и дедушка пережили Холокост, и Томер не скрывает, что опасается подъема ультраправых в Германии именно из-за исторического бэкграунда. "Рост популярности ультраправых в Германии пугает меня как еврея и как иммигранта. Надо понимать: для нас это очень большая проблема, ведь мы - в одной лодке с другими угнетенными группами и другими диаспорами Германии".