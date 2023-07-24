Депутаты правящей коалиции проголосовали за инициативу, которая ограничивает полномочия Верховного суда Израиля.

Несмотря на протесты оппозиции, судебная реформа успешно прошла решающее голосование в Кнессете. 64 члена правящей коалиции обеспечили необходимое количество голосов для принятия в третьем чтении первого и ключевого законопроекта, связанного с распределением полномочий между ветвями власти. Формально не зарегистрировано ни одного голоса против, – передаёт EFE. 56 оппозиционных депутатов воздержались от голосования. В знак протеста парламентарии покинули зал заседаний.

Принятый законопроект отменяет «доктрину обоснованности», которая позволяла Верховному суду давать оценку решениям правительства и отменять их. В правящей партии настаивали на том, что это изменение необходимо для полноценного разделения ветвей власти.

Противники реформы называют доктрину важным элементом системы сдержек и противовесов, одной из фундаментальных демократических гарантий, которая защищала страну от злоупотребления властью.

Ранее на фоне многотысячных акций протеста и беспорядков премьер-министр Биньямин Нетаньяху был вынужден приостановить рассмотрение реформы. Тем не менее спустя пару месяцев инициатива была возвращена на голосование в Кнессете.