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Американца вытащили из турецкой пещеры

Марка Дики поднимают на носилках.
Марка Дики поднимают на носилках. Авторское право CNSAS Via AP
By Alexander Kazakevich
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В спасении американского спелеолога принимали участие 190 специалистов из разных стран. У Марка Дики открылось кровотечение на глубине более километра, самостоятельно выбраться на поверхность он не мог.

"Как здорово снова оказаться на поверхности" – из пещеры Морка на юге Турции извлекли американца Марка Дики. О завершении спасательной операции сообщила Турецкая федерация спелеологии. 

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По данным организации, в ночь на вторник его доставили вертолётом в больницу.

40-летний Дики находился под землёй с 31 августа, в первые же дни экспедиции у него открылось желудочное кровотечение. Первую помощь спелеологу из штата Нью-Йорк оказал венгерский врач, спустившийся в пещеру 3 сентября.

Американца поэтапно поднимали на носилках, делая частые остановки во временных лагерях, установленных по пути следования. 

"Добро пожаловать на глубину 0 метров".

Дики поблагодарил за своё спасение сообщество кейверов Анатолии, турецкие власти и специалистов из Венгрии, Хорватии, Италии, Болгарии и Польши, которые принимали участие в операции в Таврских горах.

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