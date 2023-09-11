Спасение спелеолога в турецкой пещере: половина дистанции пройдена

Долгий путь на поверхность: американца, у которого открылось желудочное кровотечение на глубине более километра, подняли на отметку 500 метров ниже уровня земли. В операции задействованы спасатели из 8 стран.

Американский спелеолог, которому стало плохо, когда он исследовал пещеру Морка на юге Турции, на глубине более километра, был поднят в лагерь, разбитый спасателями на отметке 500 метров ниже уровня земли.

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Об этом в воскресенье сообщила Турецкая федерация спелеологии.

2 сентября во время экспедиции у 40-летнего Марка Дики открылось желудочное кровотечение.

Операция по извлечению американца из пещеры, в которой принимают участие врачи, парамедики и опытные кейверы со всей Европы, началась в субботу. Сперва Дики переместили на носилках на глубину 700 метров, в воскресенье его подняли ещё на 200 метров. Сообщается, что ему было сделано переливание крови.

Его состояние улучшается, что может ускорить ход операции. "У него нет кровотечения и рвоты, по крайней мере, уже два дня", – написала на платформе X Тулга Шенер, медицинский координатор Федерации спелеологии.

Турецкие власти сообщили, что в операции принимают участие 190 человек из восьми стран.

Морка – третья по глубине пещера в Турции. Она расположена в Таврских горах, в труднодоступном районе провинции Мерсин.