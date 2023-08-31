В Чили установят судьбы людей, пропавших при диктатуре Пиночета

By Euronews

За время правления генерала с 1973 по 1990 гг. были убиты или пропали без вести около 3200 противников режима.

Президент Чили Габриэль Борич запустил нацпрограмму по установлению судеб людей, исчезнувших во время диктатуры Пиночета.

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На той же неделе Верховный суд страны посмертно присудил звания адвокатов восьми жертвам военного режима.

Считается, что за время правления генерала Аугусто Пиночета в 1973-1990 гг. было убито или пропали без вести около 3200 левых активистов и других предполагаемых противников режима. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.

Пиочет умер в 2006 году, так и не будучи осужденным за эти преступления.