Эхо Второй мировой войны: поиски останков расстрелянных гитлеровцев

Ветеран Сопротивления рассказал в интервью французским СМИ, что отряд получил приказ о расстреле пленных немецких солдат спустя четыре дня после небезопасных передвижений и проблем с продовольствием.

Во французском департаменте Коррез началась раскопки на месте предполагаемого массового захоронения пленных немецких солдат и француженки, обвиненной в коллаборационизме, расстрелянных участниками Сопротивления в 1944 году.

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О расстреле, осуществленному по приказу французского генерала Пьера Кёнига, спустя много лет рассказал 98-летний ветеран Сопротивления Эдмон Ревей.

"Очевидцы того времени нам указали на это место. Мы пришли с георадарами, которые обнаружили аномалии в почве. И сегодня мы пытаемся проверить, действительно ли эти аномалии являются телами", — говорит участник операции Томас Шок.

"Мы начали поиски, которые сейчас принимают форму раскопок, эксгумаций. Мы ищем 36 тел, согласно показаниям, особенно от Эдмона Ревейя, который говорит о 47 телах, но одиннадцать уже были эксгумированы в конце 1960-х годов. 36 тел, 35 из которых — немецкие солдаты и еще один человек, как предполагается, - это женщина, коллаборационистка военного времени" — говорит Этьен Деспланк, префект департамента Коррез.

Операцию по поиску останков вблизи города Меймак проводит Национальное управление Франции по делам ветеранов.

Эксгумированные останки будут отправлены на экспертизу, чтобы установить личности пленных, а затем передадут Германии.

Ветеран рассказал в интервью французским СМИ, что отряд получил приказ о расстреле пленных спустя четыре дня после небезопасных передвижений и проблем с продовольствием. "Капитан, который командовал нами, плакал, когда объявлял об этом пленным", — рассказал Эдмон Ревей, который отказался участвовать в расстреле.