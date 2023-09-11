"Единая Россия" побеждает на оккупированных украинских территориях

By Euronews

Правящая партия, за редким исключением, побеждает как в России, так и в оккупированных украинских регионах. Выборы в последних Киев и его союзники называют нелегитимными

На оккупированных Россией украинских территориях прошли региональные выборы, которые Киев и его союзники считают нелегитимными.

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Согласно данным местных избиркомов, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, подконтрольных Москве частях Херсонской и Запорожской областей, а также в аннексированном Крыму с большим отрывом лидирует партия "Единая Россия".

Такая же ситуация, за редким исключением, и в 80 субъектах РФ, где также выбирали губернаторов, мэров и депутатов разных уровней.

В подавляющем большинстве регионов голосование шло три дня. Явка на оккупированных территориях была достаточно высокой - свыше 65%.

На время голосования бои не прекращались по всей линии фронта. Украинское контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось.

Однако союзники Киева считают, что достигнут частичный успех и до наступления холодов предстоит еще много боев.

По словам президента Владимира Зеленского, если ВСУ еще немного надавят с юга, то россияне "сами оттуда побегут".

Тем временем страны Восточной Европы продолжают наращивать свои военно-морские силы в связи с потенциальной угрозой.

Румыния объявила о начале реализации инвестиционной программы по модернизации порта Констанцы, включая усовершенствование радарных систем.

Также на выходных Бухарест сообщил об обнаружении на своей территории обломков, предположительно, еще одного российского дрона. В МИД страны был вызван поверенный в делах посольства Российской Федерации.