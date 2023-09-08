Румыния усилит меры безопасности в приграничных с Украиной районах

By Euronews

Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям утвердил решение об усилении мер безопасности на румынском берегу реки Дунай. Эти территории граничат с украинскими портами Рени и Измаил.

Румынские власти приняли решение усилить меры защиты населения в районах вблизи украинских портов на Дунае, которые обстреливает Россия. Среди таких мер - рассылка сообщений о грозящей людям опасности, инструктаж населения о действиях в угрожающих жизни ситуациях, а также строительство укрытий.

РЕКЛАМА

В селе Плауру уже привыкли к пролетающим над домами дронам и звукам воздушной тревоги.

Мария Мойс, Euronews:"Отсюда, из Плауру, невооруженным глазом видно, что происходит в Измаильском порту. Мы видим зернохранилище, где загружаются суда с зерном из Украины. Совсем близко виден речной терминал, а также Измаильская телестанция. Это порт, который российские силы хотят уничтожить, чтобы помешать украинцам перевозить свое зерно".

В последнее время практически и дня не проходит, чтобы поблизости что-нибудь не взрывалось. Буквально вчера вечером произошел еще один взрыв.

Ион Джованович, сельский житель:"Было около 2:58 ночи, когда я услышал первый грохот. Я вышел на улицу, и вдруг раздался еще один взрыв. Они ударили в том же месте, где находится зернохранилище".

Люди живут в страхе. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, лишь немногие говорят, что хотят уехать. Жителям тяжело оставлять свои дома и хозяйство. Местные власти предложили селянам уехать на время.

Тудор Чернега, мэр коммуны Чаталкиои:"Скорее всего, это будет добровольное переселение! Если учесть, что министр обороны уверяет меня и префекта, что мы найдем возможность создать людям те же условия, что и украинским беженцам".

Успокоили ли власти людей? Говорит жительница Плауру:

"Наш мэр говорил с людьми, которые хотят уехать, и помогал им. Он беседовал с министром обороны, чтобы нас перевели в другое место, но я не уеду отсюда. Я не уеду!"

Россия усилила свои атаки на украинские порты с июля, после того, как вышла из зерновой сделки. Соглашение позволяло Киеву экспортировать украинское зерно через порты Черного моря. Жители румынского Плауру вот уже более месяца сообщают, что российские дроны, которые атакуют украинский порт Измаил, пролетают над их домами, а некоторые из них падают очень близко к населенному пункту.