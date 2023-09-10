"Выборы" в оккупированных РФ регионах Украины

Представители оккупационных администраций заявляют о раненых и контуженых членах "избиркомов". Украинская сторона сообщает о точечных ударах по местам скопления участников кампании.

На оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины прошли нелегитимные выборы в органы местного самоуправления. В Киеве расценивают участие в этом электоральном процессе как госизмену. Западные страны осудили нарушение Россией устава ООН и принципов международного права.

РЕКЛАМА

"Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационные войска", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что среди "кандидатов" есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину.

Представители оккупационных администраций заявляют о раненых и контуженых членах "избиркомов". Украинская сторона заявляет о точечных ударах по местам скопления участников кампании.

В самой России и аннексированном Крыму также завершились региональные и местные выборы. Практические везде лидируют представители правящей партии "Единая Россия".

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что система дистанционного электронного голосования подверглась кибератакам более 20 тысяч раз.