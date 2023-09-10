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"Выборы" в оккупированных РФ регионах Украины

Псевдовыборы завершились в оккупированных РФ районах
Псевдовыборы завершились в оккупированных РФ районах Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
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Представители оккупационных администраций заявляют о раненых и контуженых членах "избиркомов". Украинская сторона сообщает о точечных ударах по местам скопления участников кампании.

На оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины прошли нелегитимные выборы в органы местного самоуправления. В Киеве расценивают участие в этом электоральном процессе как госизмену. Западные страны осудили нарушение Россией устава ООН и принципов международного права. 

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"Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационные войска", — говорится в сводке Генштаба ВСУ. 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что среди "кандидатов" есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину. 

Представители оккупационных администраций заявляют о раненых и контуженых членах "избиркомов". Украинская сторона заявляет о точечных ударах по местам скопления участников кампании. 

В самой России и аннексированном Крыму также завершились региональные и местные выборы. Практические везде лидируют представители правящей партии "Единая Россия". 

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что система дистанционного электронного голосования подверглась кибератакам более 20 тысяч раз.

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