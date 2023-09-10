Десятки сбитых дронов над Киевом и гибель волонтеров вблизи линии фронта

Киевская область подверглась массовой атаке беспилотников, вблизи линии фронта погибли иностранные волонтеры. Саммит G20 завершился в Индии.
Силы ПВО Украины сбили в Киевcкой области и столице 26 из 33 выпущенных российских силами дронов "Шахед".
Повреждены объекты социальной инфраструктуры, жилые дома автомобили, пострадали четыре человека. По данным Воздушных сил ВСУ, атака проводилась из Курской области.
Накануне в Донецкой области возле города Часов Яр российские силы обстреляли автомобиль, в котором находились волонтеры гуманитарной организация Road to Relief. Погибли два человека. Смерть директора НПО Road to Relief Эммы Игуаль подтвердило правительство Испании. О факте смерти во время саммита G20 сообщил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.
Погиб также канадский волонтер Энтони Игнат.
Тяжелые ранения получили медицинский волонтер из Германии Рубен Мавик и шведский волонтер Йохан Матиас Тир.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении самолетами в западной части Черного моря трех украинских катеров с десантом, которые следовали в направлении побережья Крыма. В ведомстве также заявили, что были сбиты украинские беспилотники в районе Крыма и в Белгородской области.
Саммит G20 завершился
Лидеры стран "Большой двадцатки" в своей совместное декларации поддержали суверенность и территориальную целостность Украины, но в тексте нет слов с осуждением российской военной агрессии, вместо формулировки "война России против Украины" использована формулировка "война в Украине".
В МИД Украины заявили, что благодарны за поддержку партнерам, которые пытались включить более жесткие слова о нападении РФ на Украину, но в итоге "G20 нечем гордиться".
Высокопоставленные дипломат ЕС заявил агентству AP, что Евросоюз не отказывается от своих позиций и и важным является факт подписания декларации Москвой. "Если они не будут применять ее положения, ты мы еще раз узнаем, что мы не можем на них полагаться", — заявил собеседник агентства.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Россия на саммите оказалась в изоляции. По его словам, текст итоговой декларации нельзя назвать дипломатической победой Москвы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит в Нью-Дели "безусловным успехом" и заявил: "И еще он продемонстрировал нежелание глобального Юга постоянно сводит все дискуссии к кризису на Украине. Все прекрасно понимают, что войну хорошо бы остановить, которую Запад начал руками украинцев и телами украинцев против РФ".
В финальной резолюции саммита G20 содержится несколько параграфов об Украине.
"Мы обратили внимание на человеческие страдания и негативные последствия войны в Украине для продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой устойчивости, инфляции и экономического роста, осложнившие обстановку особенно в развивающихся и менее развитых странах, которые все еще восстанавливаются после пандемии", — говорится в одном из них.