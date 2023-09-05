Ким Чен Ын может приехать в Россию

By Euronews

Наблюдатели считают, что речь пойдёт о поставках боеприпасов в обмен на продовольствие и технологии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может в самое ближайшее время приехать в Россию. Так считают в Соединённых Штатах: об этом сообщила газета «Нью-Йорк таймс». По данным издания, Ким может прибыть во Владивосток на Восточный экономический форум уже через неделю.

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Журналисты предполагают, что на личной встрече с Владимиром Путиным Ким будет обсуждать поставки боеприпасов из КНДР в Россию: о том, что подобные переговоры могут идти, ранее говорили в Белом доме.

В Кремле эти сообщения комментировать никак не стали.

На Западе полагают, что о поставках боеприпасов речь шла уже в июле, когда в Пхеньян приезжал министр обороны России Сергей Шойгу.

Взамен, по мнению западных экспертов, КНДР хочет получить финансовую и продовольственную помощь, а также оборонные технологии.

Александр Габуев, Московский центр Карнеги:

«Мы знаем, что Россия ведет торговлю с Северной Кореей. Безусловно, Северная Корея остаётся острой проблемой для региональной безопасности в Северо-Восточной Азии и для США и их союзников. И именно здесь Россия хочет поддержать Северную Корею, чтобы создать ещё больше проблем Соединенным Штатам».

Впервые о предполагаемых поставках боеприпасов из КНДР в Россию на Западе заговорили ещё осенью прошлого года. Москва и Пхеньян отрицают наличие подобных договорённостей, но в последнее время говорят о расширении двустороннего сотрудничества.