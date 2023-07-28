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Шойгу увидел новинки вооружений КНДР

Сергей Шойгу в Пхеньяне.
Сергей Шойгу в Пхеньяне. Авторское право 朝鮮通信社/KCNA via KNS
 euronews

Приглашенному в Северную Корею Сергею Шойгу показали последние разработки военпрома КНДР. Среди экспонатов - МБР "Хвасон".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу, который прибыл в Пхеньян на празднование  70-летия окончания Корейской войны. Среди представленных вооружений — межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон" (ее считают первой северокорейской моделью, использующей твердое топливо) и беспилотники новой констуркции. Шойгу и Ким Чен Ын также осмотрели бронетехнику и другие новинки, сообщают сми.

С начала полномасштабной войны в Украине Запад не раз  заявлял о военном сотрудничестве Пхеньяна и Москвы. Говорилось, в частности, о том, что КНДР поставляет в РФ боеприпасы. В Северной Корее и России это отрицали. КНДР – одна из трёх стран мира, кроме самой России и Сирии, где признали  объявленную Москвой аннексию четырёх украинских областей  осенью 2022 года.

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