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Страны "Большой двадцатки" приняли "сдержанное" заявление об энергетике будущего

Конгресс-центр, где проходили встречи лидеров "Большой двадцатки" в Нью-Дели
Конгресс-центр, где проходили встречи лидеров "Большой двадцатки" в Нью-Дели Авторское право Dar Yasin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Андрей Позняков
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"Большая двадцатка" договорилась о развитии возобновляемых источников энергии, но не обещает кардинально сократить выбросы.

Страны «Большой двадцатки» обещают поддержать увеличение производства энергии из возобновляемых источников. Однако они не договорились о кардинальном сокращении выбросов парниковых газов, как предлагали некоторые участники клуба.

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В документе говорится о стремлении утроить объёмы энергии, получаемой из новых источников к 2030 году. Амбициозная задача отказа от ископаемого топлива, вопреки призывам экоактивистов, в декларацию не попала.

Очень важно, чтобы мы инвестировали в биотопливо с наименьшим углеродным следом. Речь идёт о перспективных видах биотоплива – передовое биотопливо второго поколения, а не биотопливо на основе сельскохозяйственных культур, которые очень значительное увеличивают выбросы.
Джейн О'Мэлли
исследователь Международного совета по чистому транспорту

Индия назвала борьбу с глобальным потеплением и защиту экологии одним из своих приоритетов в качестве председателя «Большой двадцатки». Страны-участницы этого клуба в совокупности ответственны за 80% выбросов парниковых газов.

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