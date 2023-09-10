Страны "Большой двадцатки" приняли "сдержанное" заявление об энергетике будущего

"Большая двадцатка" договорилась о развитии возобновляемых источников энергии, но не обещает кардинально сократить выбросы.

Страны «Большой двадцатки» обещают поддержать увеличение производства энергии из возобновляемых источников. Однако они не договорились о кардинальном сокращении выбросов парниковых газов, как предлагали некоторые участники клуба.

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В документе говорится о стремлении утроить объёмы энергии, получаемой из новых источников к 2030 году. Амбициозная задача отказа от ископаемого топлива, вопреки призывам экоактивистов, в декларацию не попала.

Очень важно, чтобы мы инвестировали в биотопливо с наименьшим углеродным следом. Речь идёт о перспективных видах биотоплива – передовое биотопливо второго поколения, а не биотопливо на основе сельскохозяйственных культур, которые очень значительное увеличивают выбросы. Джейн О'Мэлли исследователь Международного совета по чистому транспорту

Индия назвала борьбу с глобальным потеплением и защиту экологии одним из своих приоритетов в качестве председателя «Большой двадцатки». Страны-участницы этого клуба в совокупности ответственны за 80% выбросов парниковых газов.