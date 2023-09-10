ВСУ готовы продолжать контрнаступление зимой в условиях непогоды

На форуме в Киеве представители украинского командования сделали ряд заявлений о ходе войны, в частности, пообещали продолжать контрнаступление поздней осенью и зимой.

Военная разведка Украины оценивает численность российских войск на своей территории более чем в 420 тысяч человек только военнослужащих. Такие заявления прозвучали на международном форуме «Ялтинская военная стратегия» в Киеве.

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Представители командования затронули ряд важных вопросов о ходе войны. В частности, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил причастность Украины к недавним атакам беспилотников в России:

«Если проанализировать, что попадало под удары в Московской области, в Тульской области и т. д., то всё это предприятия оборонно-промышленного комплекса. И, что хотелось бы подчеркнуть, это важно, это то, что отличает нас от россиян: ни одно гражданское лицо так и не пострадало, что бы они ни говорили».

Российские власти подчеркивали, что атаки беспилотников не приводили к существенным повреждениям в столице. Вместе с тем сообщалось о раненых и убитых мирных жителях в результате артобстрелов приграничных населённых пунктов в Белгородской области.

На форуме в Киеве были представлены также планы украинского контрнаступления. Представители командования уверяют, что активные операции будут продолжаться даже в условиях неблагоприятной погоды поздней осенью и зимой.