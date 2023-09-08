ВСУ могут прорвать все линии обороны россиян на юге Украины к концу года – разведка США

После трёх месяцев медленного продвижения украинское контрнаступление набирает обороты. Аналитики указывают на продвижение ВСУ вглубь второго оборонительного эшелона и преодоление самых плотных минных полей.

Директор аналитического отдела Разведуправления США заявил, что существует "реалистичная возможность" того, что украинские войска прорвут все оборонительные рубежи россиян на юге Украины к концу года.

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Трент Мол заявил, что ВСУ приближаются ко второй линии российских укреплений.

В вашингтонском Институте изучения войны (ISW) уточнили, что, по всей видимости, речь идёт о продвижении украинской лёгкой пехоты на участке, проходящем к северо-западу от Вербового вплоть до оборонительных сооружений в районе Сладкой Балки, в 20 км от Орехова, на западе Запорожской области.

Оценка Трента Мола о боях во втором т. н. оборонительном слое созвучна предыдущим заявлениям украинских официальных лиц о том, что ВСУ уже преодолели самые плотные минные поля.

Что же из себя представляет следующий, третий рубеж РФ? Оборона там менее равномерна. Как утверждают аналитики ISW со ссылкой на украинские источники, третья линия обороны россиян на юге Украины состоит в основном из командных пунктов, узлов связи и складов и служит для снабжения первых двух.

В то же время представитель американской разведки предостерегает, что основная часть российского подкрепления перебрасывается на третью линию обороны.

В отчёте ISW говорится, что российская оборона не является равномерной по всему южному фронту. Последующие эшелоны россиян могут быть слабее, а площадь минных полей – меньше. Позиции РФ могут быть менее укомплектованы, чем оборонительный слой, прорванный украинскими войсками. Как бы то ни было, линии обороны россиян всё ещё создают значительные трудности для украинских войск, а отдельные участки фронта могут прочно удерживаться.