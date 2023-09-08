Украина: жертвы пятничных обстрелов и бомбардировок

По меньшей мере четверо погибли в результате массированных ударов РФ по украинским городам. Количество пострадавших исчисляется десятками.

В пятницу утром в большинстве украинских областей была объявлена воздушная тревога: Россия вновь усилила свои удары.

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В Кривом Роге ракета попала в административное здание, где, кроме прочего, размещался отдел полиции, погиб один сотрудник ведомства.

Повреждены соседние здания, взрывной волной и обломками выбиты окна в близлежащих многоэтажках.

Власти несколько раз обновляли данные о пострадавших. По последней информации, травмы получили 60 человек. В МВД сообщили о завершении спасательной операции, под завалами больше никого нет.

Войска РФ также атаковали частный сектор города Сумы. Как утверждают в полиции, ранены 3 человека, повреждены не менее 20 домов.

В городе Запорожье, где по состоянию на 14:00 до сих пор звучал сигнал воздушной тревоги, в результате утреннего удара пострадал один человек. По словам главы администрации региона, за минувшие сутки зафиксировано 93 обстрела по 29 городам и сёлам Запорожской области.

Обстрелы затронули и Херсонщину: в Одрадокаменке управляемая авиабомба убила трёх мирных жителей.

В Херсонской области на мине подорвались сапёры организации HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием. По информации руководителя региона, двое взрвывотехников получили осколочные ранения. 24-летний сапёр получил тяжёлые ранения головы и шеи. "Сейчас его оперируют", – написал чиновник.

Пятый день подряд Одесская область становится целью "Шахедов": как отчиталось Командование Воздушных сил ВСУ, 16 из 20 дронов были сбиты.

При этом ухудшается гуманитарная ситуация в прифронтовых районах на юге Украины.

"В прошлом году били часто, каждое утро над головами что-то летало, но мы не уезжали. Жалко оставлять корову, у нас ещё куры, утки", – говорят Ольга Егорова и Раиса Буряк, жительницы Успеновки, на северо-востоке Запорожской области.

В селе Привольное проживают всего три семьи. Как и в соседних деревнях, здесь нет ни электричества, ни воды, ни газа.

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Галина Жовнер говорит, что пьёт дождевую воду: "Да, кипячу её и пью. Чай так себе завариваю. Где ж её ещё взять?"

В отдельных населённых пунктах Пологовского района Запорожья, расположенных вблизи зоны боевых действий, идёт обязательная эвакуация детей.