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Старт предвыборной кампании в Польше

Лидер польской Гражданской коалиции Дональд Туск
Лидер польской Гражданской коалиции Дональд Туск Авторское право WOJTEK RADWANSKI/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Предвыборная кампания началась в Польше. Правящая партия и оппозиция представили свои программы.

Две основные политические партии Польши: "Право и справедливость" (правые консерваторы) и Гражданская коалиция (либеральные центристы) представили свои программы во время митингов перед парламентскими выборами 15 октября. Также в октябре в Польше может пройти и референдум по вопросам миграции.

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Националистическая правящая "Право и справедливость" хочет в третий раз выиграть выборы. Однако её правление было омрачено ожесточённым противостоянием с Европейским Союзом по вопросу несоблюдения принципа верховенства закона и отступления от демократии. Лидер партии Ярослав Качиньский пообещал увеличить расходы на социальные и военные нужды на фоне опасений в связи с полномасштабным вторжением России в соседнюю Украину.

Правительство уже значительно увеличило дефицит государственного бюджета, взяв средства для пособий многодетным семьям и пенсионерам, а также на закупку вооружения.

Оппозиционная Гражданская коалиция обещает обратить вспять негативные тенденции во внешней и внутренней политике, наладить отношения с Брюсселем и обеспечить финансирование средств, замороженных сейчас ЕС на фоне спора о верховенстве закона. Лидер партии Дональд Туск, экс-премьер-министр и бывший высокопоставленный деятель ЕС, также пообещал освободить государственные средства массовой информации и культурную деятельность от нынешних ограничений и цензуры.

За пять недель до выборов опросы общественного мнения показывают, что "Право и справедливость", возможно, наберёт наибольшее число голосов, но недостаточное для того, чтобы

продолжать контролировать парламент. Тогда ей придется формировать неудобную коалицию, где наиболее вероятным партнером будет крайне правая Конфедерация.

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