Польша: Дональд Туск возглавит крупнейшую в стране оппозиционную партию

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши возглавит крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа". Как сообщают местные СМИ, оппозиция возлагает на Туска большие надежды, поскольку за минувшие семь лет ей не удалось ярко себя проявить. Ближайшие парламентские выборы состоятся в Польше в 2023 году. Годом ранее пройдут выборы органов местного самоуправления.

Аналитики ожидают жесткого политического соперничества Туска с Ярославом Качиньским, главой правящей в Польше с 2015 года партии "Закон и справедливость". В субботу стало известно, что по итогам съезда партии, Качиньский снова переизбран на пост лидера, которым он является с 2003 года. Политик признал, что в партии много проблем, из-за которых она теряет популярность. Качиньский, помимо руководства партией власти, занимает пост вице-премьера и курирует вопросы национальной безопасности.