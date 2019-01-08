Торговля с США. Сальвини-Качиньский. Рейндерса в генсеки. "Калибр-М"

Администрация США понизила статус представительства ЕС в Вашингтоне. Госдепартамент стал относиться к Евросоюзу как к простой международной организации, а не как к крупной державе.

Это затрудняет новый раунд переговоров, на которые приехала еврокомиссар по торговле. Сесилия Мальмстрём встретится со своим американским коллегой Робертом Лайтхайзером. Его ведомство должно со дня на день определить и объявить, представляет ли угрозу национальной безопасности импорт европейских автомобилей. Если да, то они могут быть обложены дополнительными пошлинами.

Польско-итальянский альянс против ЕС

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини приехал в Варшаву. В среду с ним встретится глава правящей в Польше партии Ярослав Качиньский.

Эти крайне-правые деятели сколачивают альянс противников ЕС в преддверии выборов в Европарламент. Их соратники могут оказаться там в новой фракции Европейской народной партии.

Рейндерс метит в генсеки Совета Европы

На пост генерального секретаря Совета Европы выдвинул свою кандидатуру министр иностранных дел Бельгии. Дидье Рейндерс займёт этот пост в октябре, если его изберут в июне. Пока организацию со штаб-квартирой в Страсбурге возглавляет норвежец Турбьёрн Ягланд.

Ещё одна новая российская ракета

В России разрабатывается тяжелая версия крылатой ракеты морского базирования. Дальность "Калибра-М" превысит 4,5 тыс. км. НАТО предупреждают, что подобное оружие, размещённое на земле, может угрожать европейским городам.