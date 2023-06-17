"Закон о климате": немецкие экоактивисты не желают послаблений

Марш недовольства "зелёных" прошёл в Берлине в пятницу. Участники протестовали против законопроекта об отоплении жилых помещений.

Он был разработан с целью перевода отопительной системы домохозяйств на экологически чистую энергию.

Изначально "зелёные" хотели запретить им установку котлов, работающих на мазуте и газе, предлагая взамен тепловые насосы. Но в СвДП заявили, что это слишком дорого для немецких семей.

Матиас Вальтер, НПО Environmental Action Germany:

"Немало семей в состоянии осуществить этот переход. Но многие не имеют на это ресурсов. Федеральное правительство должно помочь им, никого нельзя оставлять позади. Нам нужны эти перемены. У Германии есть для этого финансовые возможности".

На переговоры у правительственной коалиции ушли месяцы. Были опасения, что это может привести к её распаду. Сам законопроект - это часть плана по достижению страной климатической нейтральности к 2045 году. Он, по мнению экоактивистов, теперь под вопросом из за смягчения позиции властей.