Марокко: число жертв землетрясения возросло до 820 человек

By Euronews

МВД опасается роста числа погибших. Под завалами остаются люди

Более 800 человек стали жертвами сильного землетрясения в Марокко. Сотни госпитализированы. Об этом сообщил глава МВД.

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Подземные толчки магнитудой до 6,9 ощущались ночью в нескольких регионах на юге страны, в том числе в популярном у туристов Марракеше – эпицентр находился примерно в 80 км. от этого города. Сообщается о масштабных разрушениях и о панике, под завалами остаются люди. Есть опасения, что количество погибших будет расти. Ведутся спасательные работы.

Это крупнейшее землетрясение в Марокко как минимум за двадцатилетие. Многие страны, в том числе Индия, где сейчас проходит встреча лпидеров "большой двадцатки", предложили помощь Рабату.