Марокко находится в состоянии шока после мощного землетрясения, в результате которого по меньшей мере 1305 человек погибли и 1832 получили ранения.

Спасатели раскапывают завалы рухнувших домов в поисках выживших в Мулай Брахиме, деревне в провинции Аль-Хауз. Она стала эпицентром самого смертоносного землетрясения в Марокко за последние шесть десятилетий, в результате которого погибло более 1300 человек, более 1800 получили ранения, пострадавшим районам был причинен обширный ущерб. Подземные толчки ощущались даже в Уэльве и Хаэне в Андалусии на юге Испании.

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"Мы стышали, как падали камни и кричали люди. Мы не знали, что происходит; мы думали, что это апокалипсис", - рассказывает свидетель.

Землетрясение повредило исторические здания в Марракеше, ближайшем к эпицентру городе. В самом сердце староой его части, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, на площади Джемаа аль-Фна рухнул минарет мечети. Подтверждена гибель как минимум 13 человек.

Однако больше всего погибших зарегистрировано в горных районах на юге, где сложнее оценить количество жертв. На помощь спасателям в районе города Таруданта пришла армия.

По данным Геологической службы США, в 1960 году в Марокко произошло землетрясение, унесшее жизни не менее 12 000 человек.