Марокко: более 2 тысяч погибших в результате землетрясения

Землетрясение в Марокко стало самым сильным с начала XX в. В стране объявлен трёхдневный траур.

В Марокко подтверждена гибель более 2 тысяч человек в результате землетрясения. Число жертв может значительно возрасти: разбор завалов продолжается. К воскресенью спасатели добрались до наиболее пострадавших районов, а ряд населённых пунктов в горах отрезан от остального мира.

РЕКЛАМА

Землетрясение в ночь на субботу стало сильнейшим за 120 лет с магнитудой до 6,8. Эпицентр находился примерно в 70 км от Марракеша

В Марокко объявлен трёхдневный траур. Многие страны мира предложили свою помощь, в том числе Алжир, который, несмотря на давний острый территориальный спор и разрыв дипломатических связей пообещал открыть своё воздушное пространство для гуманитарных рейсов.