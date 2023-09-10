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Марокко: более 2 тысяч погибших в результате землетрясения

Разрушения в Марокко в результате землетрясения 9 сентября 2023
Разрушения в Марокко в результате землетрясения 9 сентября 2023 Авторское право Mosa'ab Elshamy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Андрей Позняков
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Землетрясение в Марокко стало самым сильным с начала XX в. В стране объявлен трёхдневный траур.

В Марокко подтверждена гибель более 2 тысяч человек в результате землетрясения. Число жертв может значительно возрасти: разбор завалов продолжается. К воскресенью спасатели добрались до наиболее пострадавших районов, а ряд населённых пунктов в горах отрезан от остального мира.

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Землетрясение в ночь на субботу стало сильнейшим за 120 лет с магнитудой до 6,8. Эпицентр находился примерно в 70 км от Марракеша

В Марокко объявлен трёхдневный траур. Многие страны мира предложили свою помощь, в том числе Алжир, который, несмотря на давний острый территориальный спор и разрыв дипломатических связей пообещал открыть своё воздушное пространство для гуманитарных рейсов.

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