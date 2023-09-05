Алжир-Марокко: протесты после убийства береговой охраной Алжира двух туристов на гидроциклах

By Euronews

Четыре отдыхающих отправились кататься на гидроциклах с приграничного пляжа. Минобороны Алжира утверждает, что, заплыв в их воды, туристы игнорировали приказ остановиться

У здания марокканского парламента в Рабате собрались Сотни протестующих, возмущенные бездействием властей в связи с убийством двух отдыхающих алжирской береговой охраной.

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Четыре туриста отправились кататься на гидроциклах с пляжа Саидия, на границе с Алжиром, и в какой-то момент заплыла в воды соседней страны.

Фото двух убитых отдыхающих STR/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Министерство обороны Алжира утверждает, что отдыхающие игнорировали приказ остановиться. И береговая охрана была вынуждена применить оружие.

Среди двух жертв - гражданин Франции марокканского происхождения.

Алжир и Марокко не имеют дипломатических отношений, а их морская граница закрыта с 1990-х годов из-за давних споров, в основном из-за территории Западной Сахары. Однако смертельные столкновения на море - явление редкое.