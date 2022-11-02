Миллиард на "культурную интеграцию" аннексированных территорий

В России подвели итоги четвертого специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив, основной тематикой которого стала "культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство".

Как сообщается на официальном веб-сайте фонда, общая утвержденная сумма грантовой поддержки – 953 999 906 рублей. Больше всего победителей оказалось в Москве, где планируется реализовать два крупных проекта на сумму более 45 млн рублей (при среднем размере гранта 6,7 млн).

СМИ обращают внимание, что один из грантов на сумму 14,4 млн рублей получила компания жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Средства будут израсходованы на организацию показа в Луганске мюзикла на льду "Руслан и Людмила".

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"Жена Пескова Татьяна Навка получит 14,5 млн рублей из бюджета за показ мюзикла на льду в Луганске" — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) November 2, 2022

Созданный по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова проект "Сыны Чечни на страже Российской Державы" получил 20 млн рублей. Как сообщается, авторы потратят деньги на создание "галереи образов 12 выдающихся чеченских воинов", среди которых может оказаться и родственник Кадырова депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

Самый крупный грант на сумму более 100 млн рублей достался "Экспертному институту социальных исследований", который на эти средства проведет фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" с участием известных российских исполнителей.

Часть из 50 поданных от Москвы проектов будет реализована в регионах, "в том числе на новых территориях", отмечается в сообщении фонда.

Власти Украины заявляют, что все оккупированные Россией территории будут возвращены под контроль Киева, в том числе аннексированный в 2014 году Крым. В конце октября замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в ходе контрнаступления только в Харьковской и Херсонской областях были освобождены более 600 населенных пунктов.