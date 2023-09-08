Британские полицейские оперативно отреагировали на вызов о массовом убийстве, направив на место преступления многочисленный наряд. Но там, вместо трупов они обнаружили группу йогов.

Вечером в среду, 6 сентября, группа любителей фитнеса в Чапел-Сент-Леонардс, что в графстве Линкольншир, на севере Великобритании, проводила расслабляющий сеанс, который неожиданно прервали полицейские.

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Сигнал в местную экстренную службу поступил от прохожего, обеспокоенного тем, что на земле лежат "трупы".

Как сообщили в кафе "Морской пейзаж", где проходило занятие, человек, поднявший тревогу, принял йогов за жертв убийства и поэтому тут же сообщил об этом правоохранителям. Многочисленный наряд полиции незамедлительно отправился на "место преступления".

Работники прибрежного кафе написали на своей странице в Facebook: "Если кто-либо из посетителей вчера вечером в 21.30 слышал массовый вой полицейских сирен в Часовне Святого Леонарда, пожалуйста, будьте спокойны".

Они поблагодарили стражей порядка и продолжили: "Уважаемые посетители, пожалуйста, имейте в виду, что по вечерам в Обсерватории проходят занятия йогой. Мы не являемся членами сест сумасшедших и не участвуем ни в какого рода безумных культах".

Власти подтвердили, что звонок поступил в 20:56 по местному времени от человека "с добрыми намерениями", и заявили, что "на вызов прибыли офицеры, и мы рады сообщить, что все остались живы и здоровы".