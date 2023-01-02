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Великобритания

Йога со щенками: "На них невозможно не смотреть"

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 Euronews
Занятия йогой с щенками в Манчестере
Занятия йогой с щенками в Манчестере   -   Авторское право  AP Photo

В Великобритании набирает популярность йога со щенками. Занятия рассчитаны на начальный уровень подготовки, чтобы присоединиться могли все желающие

Щенки на занятии должны быть из одного помета, поэтому выполнять асаны помогают — или мешают — обычно от пяти до 12 щенков.

Организаторы этого класса в Манчестере сотрудничают с местными кинологами. 

Преподавательница Тайлер Уитворт говорит: "Заниматься может быть нелегко, потому что надо сосредоточиться, но щенки такие милые, поэтому на них невозможно не смотреть. К тому же, они вас покусывают, ползают по вам, это тоже такое упражнение для самосознания". 

Такие занятия также помогают щенкам социализироваться и позволяют собаководам найти хозяев для своих питомцев.