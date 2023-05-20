Выставка работ Тима Бёртона в Париже

"Лабиринт Тима Бертона" - это отчасти художественная выставка, отчасти игра, позволяет заглянуть в обширное собрание его работ, включая эскизы, картины и масштабные инсталляции, которые переносят посетителей в пространство его эксцентричных вселенных.

Погрузиться в причудливую вселенную Тима Бёртона можно на персональной выставке режиссера в Париже. Экспозиция приглашает посетителей в "лабиринт", чтобы открыть для себя 150 оригинальных работ Бёртона, включая визуальное оформление фильмов "Битлджус" (1988), "Эдвард руки-ножницы" (1990), "Чарли и шоколадная фабрика" (2005) и "Суини Тодд" (2007).

"Лабиринт Тима Бертона" - это отчасти художественная выставка, отчасти игра, которая позволяет заглянуть в обширное собрание его работ, включая эскизы, картины и масштабные инсталляции, которые переносящие посетителя в пространство его эксцентричных вселенных.