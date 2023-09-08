С мыслями о Китае: итоги визита папы Франциска в Монголию

В Ватикане надеются на дальнейшее налаживание отношений с Китаем, но визит понтифика в Монголию и призывы к китайским католикам "быть добропорядочными гражданами" в Пекине восприняли холодно.

В то время как папа римский воздавал дань уважения "великой истории монгольского народа" во время поездки в Улан-Батор, эту самую историю обнуляли в соседнем государстве.

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Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия, распорядились снять с полок магазинов и библиотек книгу "Всеобщая история монголов", написанную учёными регионального Института образования. В правительстве пособие назвали примером "исторического нигилизма".

В Пекине сохраняется недоверие по отношению к церкви

Пролетая над КНР, глава римско-католической церкви направил приветственное послание председателю Си Цзиньпину.

Общаясь с журналистами на борту своего самолёта, он заявил, что "каналы связи открыты", и напомнил об успешном назначении епископов благодаря совместной комиссии, которая работает с китайским правительством и Ватиканом.

Несмотря на это, Пекин всячески противился встрече китайских католиков с понтификом. Некоторым из них всё же удалось увидеться с папой, теперь на родине им угрожают допросы.

Секретные соглашения

Святой Престол и Китай подписали соглашение о назначении епископов, после чего папа римский признал, в том числе посмертно, несколько епископов католической церкви Китая, которые ранее не были утверждены Святым престолом.

Но актуальны ли эти договорённости сегодня?

Многие эксперты уже давно высказывают предположение о том, что переговоры велись китайской компартией только для того, чтобы сдерживать рост числа католиков в континентальном Китае (сейчас их насчитывается несколько миллионов).

Это подтвердил Euronews британский ватиканист Кристофер Лэмб, которому, как и его коллегам, неизвестно полное содержание соглашения, хранителем которого является госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Создаётся впечатление, что соглашение зашло в тупик, что католическая церковь набирает обороты в Гонконге и на Тайване, но остаётся, по сути, маргинальной религией в материковом Китае.

"Глава глобальной церкви"

На фоне войны в Украине и нарастания борьбы за влияние в Азии, за внешнеполитическими заявлениями Ватикана пристально следят не только в Пекине.

"Администрация Трампа критически относилась к Ватикану, с Байденом всё гораздо спокойнее,– поясняет Лэмб. – Но я бы сказал, что разница в подходах определённо есть. Нужно помнить, что папа римский не выступает в роли капеллана Запада. Он – глава глобальной церкви".

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Пока что слова о большей открытости и дружбе, которые понтифик произнёс по окончании мессы в Улан-Баторе, не заинтересовали официальные китайские СМИ.