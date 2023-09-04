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Папа Франциск попрощался с Монголией

Самолёт папы Франциска покинул международный аэропорт "Чингисхан".
Самолёт папы Франциска покинул международный аэропорт "Чингисхан". Авторское право AP Photo/Louise Delmotte
By Alexander Kazakevich
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Обозначить присутствие Святого Престола в регионе и дать сигнал о готовности сближения с коммунистическим Китаем – понтифик завершил первый в истории визит в Монголию.

Папа римский Франциск завершил исторический четырёхдневный визит в Монголию, проходивший также под знаком сближения с соседним Китаем, с которым у Ватикана нет дипломатических отношений.

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Перед своим отлётом в понедельник 86-летний понтифик посетил "Дом милосердия", который принимает бездомных и жертв домашнего насилия в одном из бедных районов Улан-Батора.

"Дорогие братья и сестры Монголии, спасибо вам за то, что одарили меня дружбой", – написал глава римско-католической церкви на платформе X (новое название Twitter) на борту своего самолёта.

Для того чтобы творить добро, не обязательно быть богатым: напротив, почти всегда люди скромного достатка решают посвятить своё время, навыки и щедрость заботе о других.
Франциск
папа римский

В Монголии с 3-миллионным населением проживает одна из самых малочисленных католических общин в мире – паству из 1400 человек окормляют 25 священнослужителей.

Увидеть Франциска также приехали прихожане из Китая, на родине им теперь угрожают допросы. "Будьте добрыми христианами и добропорядочными гражданами" – обратился к ним папа римский.

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