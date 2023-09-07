США и союзники осудили удар ВС РФ по рынку в Константиновке. Российские военные блогеры винят Киев

By Euronews

В результате ракетного удара погибли 17 человек, еще 32 получили ранения. Москва официальных комментариев не дает. Российские военные телеграм-каналы называют атаку провокацией Киева

США и другие союзники по НАТО осудили российскую атаку на оживленный рынок в Константиновке Донецкой области.

РЕКЛАМА

В результате одного из самых смертоносных ракетных ударов за последние месяцы погибли по меньшей мере 17 человек, еще 32 получили ранения.

Москва случившееся не комментирует. В последней сводке Минобороны России говорится о "нанесении огневого поражения скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ" в районе Бахмута. Константиновка находится примерно в 30 км от него.

Российские военные блогеры называют случившееся провокацией Киева.

Трагедия произошла в тот момент, когда в Украину с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Киеву в 1 млрд долларов. При этом 175 млн пойдут на закупку оружия, в том числе боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams.

Соединенные Штаты и Украина создали партнерство, которое сильнее, чем когда-либо, и крепнет с каждым днем. Мы будем и впредь стоять на стороне Украины. И сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более 1 млрд. долл. в рамках этих общих усилий Энтони Блинкен госсекретарь США

В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто осудил российскую ракетную атаку, отметив, что "консолидация мира в ответ на российский террор помогает спасать жизни".

Поисково-спасательная операция в Константиновке закончилась накануне вечером.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, в результате удара и последующего пожара повреждено около 30 павильонов, 20 магазинов, административное здание, жилой дом и несколько линий электропередачи.