США и союзники осудили удар ВС РФ по рынку в Константиновке. Российские военные блогеры винят Киев

В результате ракетного удара погибли 17 человек, еще 32 получили ранения. Москва официальных комментариев не дает. Российские военные телеграм-каналы называют атаку провокацией Киева
США и другие союзники по НАТО осудили российскую атаку на оживленный рынок в Константиновке Донецкой области.
В результате одного из самых смертоносных ракетных ударов за последние месяцы погибли по меньшей мере 17 человек, еще 32 получили ранения.
Москва случившееся не комментирует. В последней сводке Минобороны России говорится о "нанесении огневого поражения скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ" в районе Бахмута. Константиновка находится примерно в 30 км от него.
Российские военные блогеры называют случившееся провокацией Киева.
Трагедия произошла в тот момент, когда в Украину с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Киеву в 1 млрд долларов. При этом 175 млн пойдут на закупку оружия, в том числе боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams.
В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто осудил российскую ракетную атаку, отметив, что "консолидация мира в ответ на российский террор помогает спасать жизни".
Поисково-спасательная операция в Константиновке закончилась накануне вечером.
По данным Генеральной прокуратуры Украины, в результате удара и последующего пожара повреждено около 30 павильонов, 20 магазинов, административное здание, жилой дом и несколько линий электропередачи.