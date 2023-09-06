Силы РФ нанесли удар по Константиновке на востоке Украины: погибли 16 мирных жителей

Российские войска нанесли удар по рынку в Константиновке Донецкой области Украины. Погибли не менее 16 мирных жителей, в том числе ребёнок. По данным офиса генпрокурора Украины, пострадал 31 человек.

РЕКЛАМА

Взрыв прогремел около 14.00 по местному времени. В результате попадания снаряда начался пожар, охвативший десятки торговых павильонов. Его быстро удалось локализовать, сообщают власти. Но разбор завалов ещё не окончен. Под ними могут находиться люди.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара. Он подчеркнул, что под обстрел попали рынок, магазины и аптека.

Сообщается, что сильные повреждения получило административное здание, расположенное возле рынка, разрушен один из этажей жилого дома, сгорело несколько автомобилей, припаркованных поблизости.

Константиновка находится примерно в 30 километрах от Бахмута, где на протяжении года шли кровопролитные бои. Соседние города также регулярно подвергаются бомбардировкам.

Трагедия произошла в день, когда с визитом в страну прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен объявить о выделении Украине нового транша военной помощи.