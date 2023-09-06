EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Срочная новость. Силы РФ нанесли удар по Константиновке на востоке Украины: погибли 16 мирных жителей

Украинские спасатели выносят тело погибшего
Украинские спасатели выносят тело погибшего Авторское право AP/Ukrainian Police Press Office
By Ирина ШелудковаEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Силы РФ нанесли удар по Константиновке на востоке Украины: погибли 16 мирных жителей

Российские войска нанесли удар по рынку в Константиновке Донецкой области Украины. Погибли не менее 16 мирных жителей, в том числе ребёнок. По данным  офиса генпрокурора Украины, пострадал 31 человек. 

РЕКЛАМА

Взрыв прогремел около 14.00 по местному времени. В результате попадания снаряда начался пожар, охвативший десятки торговых павильонов. Его быстро удалось локализовать, сообщают власти. Но разбор завалов ещё не окончен. Под ними могут находиться люди.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео удара. Он подчеркнул, что под обстрел попали рынок, магазины и аптека. 

Сообщается, что сильные повреждения получило административное здание, расположенное возле рынка, разрушен один из этажей жилого дома, сгорело несколько автомобилей, припаркованных поблизости.

Константиновка находится примерно в 30 километрах от Бахмута, где на протяжении года шли кровопролитные бои. Соседние города также регулярно подвергаются бомбардировкам.

Трагедия произошла в день, когда с визитом в страну прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен объявить о выделении Украине нового транша военной помощи.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Госсекретарь США отметил "хороший прогресс" в контрнаступлении ВСУ

ISW: украинские войска продолжают продвижение в Запорожской области

Украинская разведка пообещала $500 тыс. российскому летчику, угнавшему вертолет

Россия Вторжение россии в украину Война в украине