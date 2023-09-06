Продвижение ВСУ в Запорожье продолжается

В новом докладе ISW анализируется геолокационные данные о продвижение украинских войск

Украинские силы продолжают наступление в западной части Запорожской области, об этом в своем последнем отчете сообщает аналитический центр ISW.

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Данная оценка основана на доступных геолокационных кадрах этого района, а именно с трех ракурсов.

Кадры, показывающие, как российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Работино, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись вглубь района возле населенного пункта, который ранее, по утверждению российской стороны, находился по контролем российских войск.

Назначенный Москвой так называемый "глава" оккупированных частей Запорожской области заявил, что российские войска "тактически покинули" юго-восточное село Работино после того, как он вернулся под контроль украинских войск, добавив, что российские силы отошли на холмы, где у них есть "преимущество" в высоте.

Но местность на юге Украины представляет собой очень ровную степь без каких-либо значительных возвышенностей.

Дополнительные геолокационные съемки, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись к югу от Работино и к северо-западу от Вербового - примерно в 10 км к востоку от Работино.

Геолокационные данные об украинских войсках к северо-западу от Вербового позволяют предположить, что украинские силы продвигаются вдоль линии российских укреплений, ведущей в населенный пункт.

Украинские чиновники испытывают осторожный оптимизм в отношении того, что следующую линию оборонительных укреплений России на юге Украины может быть легче прорвать, чем первую, которая была покрыта плотными минными полями.