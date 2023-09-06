Мертвая рыба близ Фукусимы: фейк или правда?

Правда ли тысячи мертвых рыб обнаружены у берегов Японии после сброса воды с АЭС «Фукусима»?

О массовой гибели рыб говорится в одном видео, опубликованном в Китае и Корее. Оно было опубликовано сотни тысяч раз в социальных сетях, особенно пользователями из Китая и Южной Кореи.

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В нем утверждается, что тысячи мертвых рыб плавают в водах возле пляжа после того, как 24 августа Токио начал сбрасывать сточные воды с АЭС «Фукусима».

Землетрясение, за которым последовало цунами в 2011 году, повредило АЭС «Фукусима», загрязнив воду на объекте высокорадиоактивными материалами. После катастрофы компания, управляющая электростанцией Tepco, закачивала много воды для охлаждения реакторов. Это означает, что каждый день станция производит загрязненную воду, которой достаточно, чтобы заполнить более 500 олимпийских бассейнов.

По данным властей, эти объёмы для хранения скоро закончатся и не остаётся другого выбора, кроме как сливать воду в Тихий океан.

Выброс сточных вод после очистки вызвал резкую критику и панику со стороны соседей Японии. Китай запретил импорт морепродуктов из Японии. Опасения по поводу радиоактивного загрязнения вызвали панические закупки и бойкоты морепродуктов в нескольких городах.

Благодаря поиску исходных изображений, мы нашли оригинальное видео на Douyin, китайском эквиваленте TikTok. Оно было опубликовано 7 февраля 2023 года, более чем за шесть месяцев до того, как Япония начала сбрасывать сточные воды.

AFP удалось определить место съемки этой сцены. Снимок был снят на пляже возле рыболовного порта Цуцуиси в городе Итоигава.

Город расположен на западе Японии – на противоположном берегу атомной электростанции, на расстоянии более 280 километров. Местный чиновник сообщил AFP, что было обнаружено около 250 тонн мертвой рыбы, но причина мора остается неизвестной.