Германия: за мисгендеринг и деднейминг - штраф 10 тысяч евро?

Пользователи соцсетей делятся "деталями" жесткого закона о мисгендеринге и деднейминге. На самом деле он не такой жесткий и еще не принят

Многочисленные пользователи социальных сетей и некоторые сайты утверждают, что правительство Германии недавно приняло закон, согласно которому деднейминг и мисгендеринг теперь считаются уголовным преступлением и наказываются штрафом в размере до 10 000 евро.

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"Я из Германии, и сегодня был принят новый закон, согласно которому менять свой пол можно раз в год! Кроме того, за мисгендеринг можно получить штраф до 10 000 евро", - написал один из пользователей X, ранее известного как Twitter.

Мисгендеринг - это намеренное использование неправильного гендерного языка, например, местоимений, при обращении к другому человеку. Например, местоимения "он" по отношению к женщине.

Деднейминг - это назвать человека "мертвым именем", которое он больше не использует, обычно - именем, данным при рождении, до его гендерной трансформации.

Основная цель немецкого законопроекта - облегчить юридическое изменение пола для транссексуалов, интерсексуалов и небинарных людей. Согласно действующим правилам, для легальной смены пола необходимо пройти две психологические экспертизы. Люди, прошедшие через этот процесс, жалуются на то, что он длителен, дорог и унизителен.

В предложении упоминается максимальный штраф в размере до 10 000 евро, но не за мисгендеринг и деднейминг.

Речь идет о штрафе за злонамеренное разглашение конфиденциальной информации, например, за разглашение прежнего пола человека против его воли.

Как сообщается на сайте Министерства по делам семьи Германии, предыдущий пол человека не может быть раскрыт или исследован без его согласия. Однако из этого правила есть исключения.

"Общего запрета на мисгендеринг или деднейминг в законопроекте нет", - говорится на сайте правительства.

Министерство также подчеркивает, что "учитывается только умышленное поведение, а действия по неосторожности не наказываются".

Однако интенсивная травля транссексуалов уже преследуется по закону, поскольку считается домогательством.

Предлагаемый "Закон о самоопределении" был разработан СДПГ из коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца, но пока не представлен на утверждение в парламент страны.

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В случае принятия закона Германия присоединится к списку немногих стран Европы, уже принявших правовой принцип самоопределения, среди них - Бельгия, Испания, Ирландия, Люксембург и Дания.