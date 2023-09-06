Штурм Капитолия: вынесен самый строгий приговор за подстрекательство к мятежу

By Euronews

Бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио приговорен к 22 годам тюрьмы по делу о штурме Капитолия. При этом непосредственного участия в беспорядках он не принимал, но как посчитал суд, координировал действия членов своего движения.

Бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио был приговорен к 22 годам лишения свободы по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

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Таррио был одним из четырех членов движения, осужденных в этом году за подстрекательство к мятежу и другие преступления.

Непосредственного участия в беспорядках он не принимал, так как суд обязал его покинуть город, но помогал в организации похода на Капитолийский холм.

Описывая действия своего подзащитного 6 января 2021 адвокат Таррио сказал: "Мой клиент не террорист. Мой клиент — заблудший патриот".

Это самый строгий приговор по нашумевшему делу. Группировка Proud Boys — одна из самых преданных сторонниц экс-президента Дональда Трампа.