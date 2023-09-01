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Штурм Капитолия: новые строгие приговоры для лидеров группировки Proud Boys

Лидеры Proud Boys Закари Рел (слева), Этан Нордин (в центре) и Джо Биггс (справа) на пути к Капитолию 6 января 2021 года
Лидеры Proud Boys Закари Рел (слева), Этан Нордин (в центре) и Джо Биггс (справа) на пути к Капитолию 6 января 2021 года Авторское право Carolyn Kaster/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Один из лидеров ультраправого движения заявил в суде: "Я знаю, что в тот день я совершил ошибку".

Джо Биггс, бывший лидер ультраправой американской группировки Proud Boys, приговорен к 17 годам тюремного заключения за участие в штурме Капитолия.

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Другой видный член движения, Закари Рел, по итогам четырехмесячного судебного процесса в Вашингтоне получил 15-летний срок.

Это второй и третий самые строгие приговоры, вынесенные участникам беспорядков 6 января 2021 года.

Оба утверждали, что они поверили словам Трампа о нелегитимности выборов и что на них возложили ответственность за насилие со стороны других участников штурма.      

За суде Биггс сказал: "Я знаю, что в тот день я совершил ошибку".

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