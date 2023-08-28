Процесс по делу о штурме Капитолия откроется 4 марта 2024 года

By Euronews

Экс-президент США Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне 4 марта 2024 года за попытки переломить исход выборов-2020. Судья Таня Чуткан, которая будет председательствовать на процессе, приняла такое решение, отклонив предложения обвинителя и защиты.

Экс-президент США Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне 4 марта 2024 года за попытки переломить исход выборов-2020. Как пояснила в понедельник судья Таня Чуткан, которая будет председательствовать на процессе, она приняла такое решение, поскольку две других даты были явно неудовлетворительными.

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Так, специальный прокурор Джек Смит предложил, чтобы суд над Дональдом Трампом начался 2 января 2024 года. По мнению Чуткан, это слишком короткий срок для подготовки процесса. Защита же запросила проведение процесса в апреле 2026 года, что, по мнению судьи, "далеко выходит за рамки необходимого".

Общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса Таня Чуткан окружной суд по округу Колумбия

Судья отклонила иск адвокатов Трампа о переносе дела на несколько лет, понимая, что ими движет не "необходимость учёта огромного объема доказательств", а стремление перенести рассмотрение на период после президентских выборов 2024 года. Трамп надеется стать одним из первых претендентов на выдвижение от Республиканской партии.