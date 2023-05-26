18 лет тюрьмы за штурм Капитолия

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Сам он категорически отрицает вину

К 18 годам тюрьмы приговорён один из участников беспорядков в Капитолии в январе 2021 года, лидер группировки «Хранители клятвы» Стюарт Родс.

По данным следствия, сам он в штурме не участвовал, но координировал действия нападавших. Ранее его признали виновным также в препятствовании разбирательству и подделке документов.

Адвокаты настаивали на невиновности Родса, сам он называет себя политическим заключённым.

Эдвард Тарпли, адвокат:

«Невозможно, чтобы он был лидером или организатором того, что произошло 6 января. Он просто оказался удобной мишенью. „Хранители клятвы“ стали удобной мишенью. Министерство юстиции посмотрело на них и сказало: „о, вот козлы отпущения“».

Пока это самый суровый приговор участникам штурма Капитолия, при том, что прокуратура просила 25 лет тюрьмы. Всего по этому эпизоду возбуждено более тысячи дел. При этом число участников беспорядков оценивается в 2 тысячи человек.