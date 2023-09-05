Cube: присутствовал ли Путин на похоронах Пригожина?

В сети появился вирусный ролик, на котором российский лидер якобы присутствует на панихиде, хотя Кремль объявил, что президента Путина на ней не будет.

Давайте разберемся в том, что за этим стоит

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Спустя несколько дней после того, как глава российских наемников "Вагнера" Евгений Пригожин был без лишней гласности похоронен после авиакатастрофы, породившей немало подозрений и спекуляций, в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, Владимир Путин присутствует на похоронах. Это стало, мягко говоря, неожиданностью для многих пользователей, поскольку администрация президента заявляла, что Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах.

По состоянию на 4 сентября это сообщение набрало почти 900 тысяч просмотров на сайте X, ранее известном как Twitter.

Пригожин погиб в авиакатастрофе ровно через два месяца после того, как возглавил недолговечный мятеж против Министерства обороны и его руководства, с походом на Москву.

Путин поклялся наказать участников мятежа, но позднее заключил своего рода сделку с Пригожиным, заверив, что он и его наемники будут амнистированы.

Секретность похорон (весь день сообщалось о церемонии на разных кладбищах Санкт-Петербурга, в итоге объявление о "настоящем" прощании пришло через несколько минут после закрытия кладбища, о котором ранее не говорили) и то, что Путина на них не было, породили предположения о том, что за авиакатастрофой может стоять Кремль.

Однако Кремль опроверг эти слухи, назвав их "абсолютной ложью".

"Vladimir Putin pays his last respects to Yevgeny Prigozhin the Wagner Boss and then declines to get into his Limousine and walks on foot from the occasion." Posted by Babatunde O Adenuga on Wednesday, August 30, 2023

Чтобы выяснить, действительно ли Путин присутствовал на панихиде, мы провели обратный поиск изображений и обнаружили, что вирусное видео не имеет никакого отношения к похоронам Пригожина.

Оригинальное видео было размещено на YouTube и датировано 2013 годом.

На нем Владимир Путин присутствует на панихиде по Анатолию Рахлину, бывшему тренеру президента по дзюдо.

Рахлин, который был инструктором и наставником Путина по дзюдо в течение 15 лет, умер в возрасте 75 лет 7 августа 2013 года,

По сообщениям СМИ, после того как Путин вышел с панихиды по Рахлину, он сказал охранникам, что хочет побыть один. Затем он, как сообщается, отправился на прогулку без привычного сопровождения телохранителей и прессы.