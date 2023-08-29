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Тайно и без почестей: в Санкт-Петербурге похоронили Евгения Пригожина

Могила главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище, Санкт-Петербург, 29 августа 2023 г.
Могила главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище, Санкт-Петербург, 29 августа 2023 г. Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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За оцеплением Национальной гвардии, без посторонних и журналистов прошли во вторник похороны главы ЧВК "Вагнер". В Кремле заявили, что президент России на прощании не присутствовал.

Прощание с Евгением Пригожиным состоялось "в закрытом формате", "желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище" - сообщила позже пресс-служба возлавляемого им холдинга "Конкорд".

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На церемонии присутствовали до 30 человек, только близкие и родственники, рассказали сотрудники кладбища. Глава "Вагнера" похоронен рядом с моглиой отца, над его надгробием установлен деревянный крест в окружении российского триколора и знамени ЧВК.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России на прощании присутствовать не собирается. Июньский поход ЧВК "Вагнер" на Москву Владимир Путин назвал "предательством" и "ударом в спину".

Евгений Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе. Принадлежащий ему самолёт разбился в Тверской области, ровно через два месяца после неудачной попытки переворота. 

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что похороны Пригожина прошли тайно, потому что Путину "страшно".

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