Украина: прорыв первой линии обороны РФ в Запорожье и отставка главы минобороны

By Euronews

Киев утверждает, что сумел прорвать первую, самую укрепленную, линию российской обороны в Запорожской области. Владимир Зеленский снял Алексея Резникова с поста министра обороны и предложил на его место депутата Рустема Умерова

Украинские военные утверждают, что после нескольких недель разминирования прорвали первый оборонительный рубеж российских войск на западе Запорожской области.

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Это может означать, что ВСУ все ближе подходят к сети укрепленных траншей на южном фронте.

По оценке командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, Россия направила 60% своих ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% на каждый из двух последующих оборонительных слоев дальше на юг.

Тем временем в украинском кабмине произошла громкая отставка.

Президент Владимир Зеленский заявил, что снял Алексея Резникова с поста министра обороны, предложив на его место депутата Верховной рады от партии "Голос" Рустема Умерова.

Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом Владимир Зеленский президент Украины

Киев сообщает, что в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, еще двое пострадали, повреждено несколько домов и автомобилей.

По данным областных военных администраций, в приграничной с Россией Черниговской области прозвучало более 90 взрывов, однако сообщений о пострадавших не поступало.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что пресекло атаку украинских беспилотников над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

Также военное ведомство сообщило об уничтожении четырех военных катеров с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.